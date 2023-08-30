Видео с камер Патрульной полиции, где фиксировался инцидент в Днепре, в результате чего был застрелен человек. ВИДЕО

Вечером 30 августа Патрульная полиция Украины обнародовала кадры из камер наблюдения и нагрудных камер полицейских - участников стрельбы в Днепре 29 августа. Программа "Схемы" выложила более полную версию видеозаписи с полицейской камеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "Уважение - субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому.

Уважение является одним из важнейших требований нравственности, подразумевающего такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности.

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Взаимное уважение очень важно для сосуществования с другими людьми (родители, братья и сестры, партнер), и мы должны честно практиковать эту всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе.

Уважение – это ценность, которую изучают дома, во время отцовства и на протяжении всего учебного этапа. Характеристики уважения – внимательность, признательность, признание, честность и вежливость в отношении другого человека.

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Взаимное уважение является фундаментальной ценностью в современном обществе, особенно в обществе, основанном на таких существенных ценностях, как демократия и свобода: оно предполагает уважение разнообразия идей, мыслей, идеологий, верований и т.д.

Программа "Схемы" обнародовала более полную версию инцидента с камер полицейских.

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Как сообщал Цензор.НЕТ 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.