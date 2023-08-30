Евросоюз может увеличить до 40 тыс. количество украинских военнослужащих, которых подготовят в 2023 году

Евросоюз рассмотрит вопрос увеличения до 40 тыс. человек количества украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку в Европе в 2023 году.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я предложил министрам поднять цель миссии до 40 тыс. подготовленных украинских солдат к концу года", - заявил Боррель во время пресс-конференции в Толедо по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

Он отметил, что в рамках этой миссии уже было подготовлено 25 тыс. украинских солдат, что свидетельствует о "беспрецедентной скорости" ее выполнения. По словам Борреля, к концу октября количество украинских военных, прошедших подготовку в странах ЕС, достигнет отметки в 30 тысяч.

При этом Боррель отметил, что украинским военным требуется более специализированная подготовка. По его словам, по этой причине в ЕС, в частности, попытаются найти способ содействия обучению пилотов для самолетов F-16.

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