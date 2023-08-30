Американские партнеры помогут в восстановлении морской инфраструктуры Украины, - АМПУ

На этой неделе был подписан Меморандум о взаимопонимании между госпредприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и портами Южной Луизианы и Нового Орлеана (США).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АМПУ в фейсбуке.

Как отмечается, меморандум свидетельствует о намерениях сторон в сотрудничестве в направлениях технического планирования, развития, строительства, администрирования, эксплуатации и обслуживания портовой инфраструктуры. В рамках меморандума согласовано сотрудничество с Одесским морским портом (ОФ ГП "АМПУ").

"Соединенные Штаты и Украина, являясь двумя ведущими мировыми экспортерами зерна, гордятся своей ролью в обеспечении мира продовольствием. Этот меморандум закрепляет поддержку украинского народа в защите своей свободы и создает альянс с нашими украинскими партнерами, который сосредотачивается на нашей совместной миссии - обслуживать клиентов по всему мира и создавать экономическое процветание для наших громад", - отметил генеральный директор PortSL Пол Мэтьюз.

Читайте также: Очередные удары РФ по портовой инфраструктуре лишь укрепляют нашу решимость поддерживать Украину, – посол США Бринк