Кулеба и Макрон обсудили военную поддержку Украины, Формулу мира и экспорт зерна в страны Африки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Для меня честь быть принятым Эмманюэлем Макроном после его контактов с Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции Формулы мира и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы. Я поблагодарил его за подтверждение постоянной поддержки со стороны Франции", - написал Кулеба.

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