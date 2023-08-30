Кулеба и Макрон обсудили военную поддержку Украины, Формулу мира и экспорт зерна в страны Африки
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
"Для меня честь быть принятым Эмманюэлем Макроном после его контактов с Владимиром Зеленским. Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции Формулы мира и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределы. Я поблагодарил его за подтверждение постоянной поддержки со стороны Франции", - написал Кулеба.