Россияне безуспешно наступали на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 30 августа 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот пятьдесят третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131". В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: Рашисты вели безуспешные наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях. ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Отрадное, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка-Вербовое на Запорожье, - Генштаб

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Степное, Тоненькое, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Острое, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ровнополь, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Казацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника".