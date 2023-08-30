Зеленский провел заседание СНБО, посвященное реформе военно-врачебных комиссий

Президент Украины Владимир Зеленский провел 30 августа заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященную теме военно-врачебных комиссий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел заседание СНБО. Тематика – военно-врачебные комиссии.

Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК. Докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор.

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Решения таковы.

Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса.

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Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Государство должно поставить точку в любой очереди, в которой люди вынуждены ожидать доступа к ВВК или заключений ВВК.

Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинету Министров поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров.

Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства.

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