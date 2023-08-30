В Европарламенте раскритиковали идею Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене
Обсуждение инициатив Зеленского состоялось на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджету по предложению Европейской Комиссии по программе поддержки Украины в 50 миллиардов евро на цели восстановления и модернизации в 2024-2027 годах, сообщает Цензор.НЕТ.
Докладчик по вопросам Украины в Европейском Парламенте Михаэль Галер заявил о нецелесообразности переводить борьбу с коррупцией на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену.
"Борьба с коррупцией во всех сферах, где привлечены большие суммы государственных и частных денег, была важна до войны, даже важнее во время войны и будет оставаться вызовом после нее, когда большие деньги будут направлены на восстановление и предвступительную повестку дня. Поэтому есть общий интерес и украинского правительства, и парламента, и антикоррупционных институций и гражданского общества, а также международных доноров ввести предохранители для надлежащего использования финансовых ресурсов.
Я считаю нецелесообразным во время войны перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией из действующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену. С другой стороны, хорошо, что сложность проблемы коррупции во время войны признается наравне с государственной изменой, но преодолевать этот вызов имеют действующие уполномоченные институты. Следует избегать впечатления, что целью такой инициативы является предоставление властям возможности контролировать коррупционные дела и определять их судьбу, особенно, когда речь идет о делах против чиновников", - отметил Галер.
Вице-председатель делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон также раскритиковала идею Зеленского.
"Я обеспокоена последней инициативой президента Зеленского относительно борьбы с коррупцией. Я рассматриваю ее как попытку избавиться от политических оппонентов. Она не направлена на усиление существующих антикоррупционных институций как НАБУ и САП, а на предоставление значительных полномочий СБУ. Мы должны внимательно следить за развитием событий", – подчеркнула евродепутат.
Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в военное время.