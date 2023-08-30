В Европарламенте раскритиковали идею Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене

В Европарламенте раскритиковали инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно приравнивания коррупции во время войны к государственной измене, что приведет к передаче части коррупционных дел от НАБУ в СБУ.

Обсуждение инициатив Зеленского состоялось на совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и бюджету по предложению Европейской Комиссии по программе поддержки Украины в 50 миллиардов евро на цели восстановления и модернизации в 2024-2027 годах, сообщает Цензор.НЕТ.

Докладчик по вопросам Украины в Европейском Парламенте Михаэль Галер заявил о нецелесообразности переводить борьбу с коррупцией на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену.

"Борьба с коррупцией во всех сферах, где привлечены большие суммы государственных и частных денег, была важна до войны, даже важнее во время войны и будет оставаться вызовом после нее, когда большие деньги будут направлены на восстановление и предвступительную повестку дня. Поэтому есть общий интерес и украинского правительства, и парламента, и антикоррупционных институций и гражданского общества, а также международных доноров ввести предохранители для надлежащего использования финансовых ресурсов.

Читайте также: Зеленский хочет приравнять коррупцию в условиях военного положения к государственной измене

Я считаю нецелесообразным во время войны перекладывать ответственность за борьбу с коррупцией из действующих институтов, таких как НАБУ и САП, на СБУ путем переименования коррупции в государственную измену. С другой стороны, хорошо, что сложность проблемы коррупции во время войны признается наравне с государственной изменой, но преодолевать этот вызов имеют действующие уполномоченные институты. Следует избегать впечатления, что целью такой инициативы является предоставление властям возможности контролировать коррупционные дела и определять их судьбу, особенно, когда речь идет о делах против чиновников", - отметил Галер.

Вице-председатель делегации Европарламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон также раскритиковала идею Зеленского.

"Я обеспокоена последней инициативой президента Зеленского относительно борьбы с коррупцией. Я рассматриваю ее как попытку избавиться от политических оппонентов. Она не направлена на усиление существующих антикоррупционных институций как НАБУ и САП, а на предоставление значительных полномочий СБУ. Мы должны внимательно следить за развитием событий", – подчеркнула евродепутат.

Читайте также: Приравнивание коррупции к государственной измене вызовет передачу части уголовных дел от НАБУ в СБУ, - источники "Зеркала недели"

Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что намерен подать законопроект о приравнении коррупции к государственной измене в военное время.