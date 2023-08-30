США заморозили средства двух индийских компаний, которые сотрудничают с РФ, - Reuters

Соединенные Штаты Америки заморозили 26 миллионов долларов, принадлежащих двум индийским компаниям, из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "Алроса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Индия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой освободить 26 миллионов долларов, принадлежащих по меньшей мере двум индийским алмазным компаниям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое занимается санкциями, заморозило средства индийских компаний в начале этого года.

Замораживание OFAC является первым известным мероприятием против индийского бизнеса после полномасштабного вторжения России в Украину и последующих санкций Запада в отношении российских предприятий.

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OFAC заморозило средства, когда подразделения индийских компаний, базирующихся в ОАЭ, попытались перевести их на покупку алмазного сырья.

"Правительство осведомлено о действиях OFAC и начало диалог по ним. Проблема заключалась в подозрениях в торговых связях с "Алроса", - сообщил один из источников в правительстве Индии.

Индийские предприятия, средства которых заморозили США, сообщили, что выплаты предназначались для неподсанкционных российских фирм.

Также они заявляют, что выполняли заказы до вступления в силу санкций в отношении "Алроса".