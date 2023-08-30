В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре обнаружен алкоголь в размере 2,48 промилле, - СМИ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.
"Была проведена экспертиза тела с исследованием содержания алкоголя. В крови обнаружено 2,48 промилле, в моче - 2,7", - сказал собеседник агентства в среду.
Источник добавил, что это соответствует выпитой бутылке крепкого алкоголя.
Как сообщал Цензор.НЕТ 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.