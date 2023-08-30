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В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре обнаружен алкоголь в размере 2,48 промилле, - СМИ

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В крови погибшего в инциденте с участием полицейских в Днепре обнаружен алкоголь в размере 2,48 промилле, - СМИ
В крови погибшего в результате инцидента с участием патрульных полицейских в Днепре экспертиза обнаружила алкоголь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Была проведена экспертиза тела с исследованием содержания алкоголя. В крови обнаружено 2,48 промилле, в моче - 2,7", - сказал собеседник агентства в среду.

Источник добавил, что это соответствует выпитой бутылке крепкого алкоголя.

Как сообщал Цензор.НЕТ 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

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Топ комментарии

  • ChipFoose 664201e4
    побольше бы таких полицейских поменьше бы быдла было на дорогах, и оправдыватся полиции здесь совсем не надо
  • Leonidas 4503 5b487af2
    не зря он поменялся местами с женой
  • Tommy Lee
    Ненавиджу таких хитродупих виродків. ku*wa, май же мужність відповідати за свій учинок, а не підсаджуй дружину, якщо ти вже такий герой був напитися.
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