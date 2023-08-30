Правоохранители готовят подозрение женщине, находившейся за рулем авто во время инцидента со смертельным исходом в Днепре, - СМИ

Издание "Схемы" обнародовало информацию от своих источников, по которой в правоохранительных органах готовится подозрение женщине, находившейся за рулем автомобиля, когда произошел инцидент со смертельным исходом.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным источников "Схем" в МВД, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.

Подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, уже есть результаты экспертизы крови погибшего, которая установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.