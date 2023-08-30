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Правоохранители готовят подозрение женщине, находившейся за рулем авто во время инцидента со смертельным исходом в Днепре, - СМИ

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Правоохранители готовят подозрение женщине, находившейся за рулем авто во время инцидента со смертельным исходом в Днепре, - СМИ
Издание "Схемы" обнародовало информацию от своих источников, по которой в правоохранительных органах готовится подозрение женщине, находившейся за рулем автомобиля, когда произошел инцидент со смертельным исходом.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным источников "Схем" в МВД, правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.

Подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, уже есть результаты экспертизы крови погибшего, которая установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле).

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

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Топ комментарии

  • Gal
    Попробую пояснити: особа, що знаходиться на місці водія в авто, яке зупинено за грубе порушення ПДР відмовляється пред`явити документи, що мають підтвердити її право там знаходитись. Мало того, на законну вимогу поліції вийти з авто, бо в цьому випадку вона автоматично вважається особою без права керування і, відповідно, підлягає затриманню (Закон такий!) цю вимогу не виконує. Відповідно, поліцейський в цьому випадку ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ зупинити правопорушення навіть застосовуючи силу. Знову ж, ЗАКОН ТАКИЙ! На що та курка починаю бикувати, скавуліти, матюкатись і т.п. Тут їй на виручку спішить бухе бичво, розбиває носа поліцейській, тобто, здійснює НАПАД на поліцейських при виконанні ними своїх обов`язків, знову ж, згідно закону. І в цьому випадку, знову ж, ЗГІДНО ЗАКОНУ, застосовує табельну зброю, бо має для цього всі підстави. Все, кінець бидлу.
  • Виктор Дийнега
    Нанесение телесных повреждений полицейскому приравнивается к попытке завладеть оружием полицейского. Так же нарушитель нарушил правило 3-х метров и подошел к полицейскому впритык - уже полицейский имеет право применить табельное оружие на свое усмотрение. Полицейские в данном случае действовали адекватно, правомерно и профессионально.
  • Colt
    Самооборона ?
    Обороняться от требования выйти из машины ?
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