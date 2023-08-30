Более 2 тыс. взрослых и около 500 детей уже эвакуированы из приграничных громад Сумщины

Местные власти вместе с полицией и волонтерами уже эвакуировали из приграничных громад Сумской области более 2 тыс. взрослых и около 500 детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Вывозят местные власти вместе с полицией и волонтерами. Относительно поездов, да, курсируют каждый день. Из Сум в Киев едет эвакопоезд, где люди могут воспользоваться бесплатно им и приехать в Киев, а также в Харьков. Туда едут маршрутные автобусы", - сообщила Верещук.

Отвечая на вопрос, могут ли жители из приграничных громад отказаться от эвакуации, она отметила: "Если мы говорим о Сумском направлении, там введена обязательная эвакуация, но принудительным способом - это Запорожское, Харьковское и Донецкое направления".

Верещук также сообщила, что на сегодняшний день уже эвакуировано более 2 тысяч взрослых и почти 500 детей в Сумской области. Все эвакуированные получают помощь от государства и международных партнеров.

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"Если мы говорим о Сумском направлении – это более 2 тысяч взрослых и почти 500 детей, когда мы говорим о 5-километровой зоне на Сумщине. Выплаты они получают. Если они покидают границы области, единовременная выплата на перроне – это наличные 2 и 3 тысячи соответственно, взрослым и детям, а также ежемесячно как ВПЛ они будут в течение 6 месяцев получать 2 и 3 тысячи. Равно, как и международная поддержка от наших международных партнеров – 6600 грн каждому, кто эвакуировался", - сообщила Верещук.

Кроме того, она сообщила, что зона эвакуации может расшириться, что будет зависеть от интенсивности вражеских обстрелов и действий украинских военных на фронте.

"К нам обращаются военные и предлагают те или иные районы помочь эвакуировать гражданское население, потому что мы бережем своих людей и мы не хотим, чтобы они попадали под обстрел врагов на том же Сумском направлении", - добавила Верещук.