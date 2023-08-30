Евросоюз уже заключил три рамочных соглашения с промышленностью на производство снарядов калибра 155 мм, - Боррель

Евросоюз приступил к реализации контрактов в рамках совместного оборонного заказа, что позволит поставлять снаряды Украине и обеспечивать обороноспособность стран-членов.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работали над тремя "треками" этой инициативы. Первый - это поставки из складов европейских армий. Он был завершен до конца мая. Мы предоставили Украине существенный объем боеприпасов стоимостью 1,1 миллиарда евро, включающий 224 тысячи снарядов и около 2 300 ракет.

Второй "трек" предполагал переговоры между европейской оборонной промышленностью и Европейским оборонным агентством по заказу боеприпасов калибра 155 мм. Три рамочных контракта уже подписаны, и сейчас страны-члены должны разместить конкретные заказы в рамках этих рамочных соглашений", - сказал Боррель.

Третий "трек", предложенный Еврокомиссией, предполагает наращивание мощности европейской оборонной промышленности.

Читайте также: Евросоюз может увеличить до 40 тыс. количество украинских военнослужащих, которых подготовят в 2023 году

"Это долгосрочное мероприятие. Промышленность может принести результат только тогда, если у него есть заказ, и без такого заказа на увеличение производственных способностей результата не будет. Акт по поддержке производства боеприпасов (ASAP), принятый Европейским парламентом в июле, предоставляет инструмент для поддержки оборонной промышленности в производстве боеприпасов. Еврокомиссия будет продолжать продвигать эту работу", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель отметил, что это обсуждение наращивания европейского военного производства состоялось при тесной координации с НАТО.