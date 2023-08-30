Переговоры относительно оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, - Белый дом

Между Россией и КНДР активно продвигаются переговоры по покупке оружия, которое Кремль хочет использовать для ведения войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей активно продвигаются", - говорится в заявлении.

Кирби сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР, чтобы попытаться убедить Пхеньян продавать артиллерийские боеприпасы РФ.

Представитель Белого дома также уточнил, что российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись письмами, обещая расширить двустороннее сотрудничество.

"У Соединенных Штатов есть разведданные, которые указывают на то, что еще одна группа российских чиновников отправилась в Пхеньян после визита министра обороны", - пояснил Кирби.

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По условиям соглашений Россия получит оружие, которое планируют использовать в войне против Украины. Соглашения могут также включать сырье, которое поможет российской оборонно-промышленной базе.

Кирби заявил, что любые соглашения по оружию между Россией и КНДР нарушат резолюции Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию и придерживаться взятых на себя Пхеньяном публичных обязательств не поставлять и не продавать оружие России", - добавил представитель Белого дома.