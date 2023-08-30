Ночную ракетную атаку 30 августа россияне готовили заранее, - Игнат

Ночная ракетная атака по Украине не может быть ответом россиян за поражение беспилотниками российских регионов и уничтожение российских самолетов, ведь на подготовку такой атаки нужно время.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ночные ракетные обстрелы.

"Хлопок когда у нас был в Пскове? Около полуночи, а атака была около 2.00. Понимаете, не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это нужно, как минимум, предполетная подготовка летчиков, для этого нужно время для программирования самих ракет", – сообщил Игнат.

По его словам, каждая ракета – это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, программирующего его на полет.

"Вы видите, как ракеты меняют курс, иногда наматывая круги туда-сюда. Таким образом, каждая ракета программируется, на это нужно время и определение приоритетных целей. На это несколько часов точно не хватит. Именно поэтому противник готовил этот удар заранее", - подчеркнул спикер.

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