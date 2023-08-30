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Ночную ракетную атаку 30 августа россияне готовили заранее, - Игнат

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Ночную ракетную атаку 30 августа россияне готовили заранее, - Игнат
Ночная ракетная атака по Украине не может быть ответом россиян за поражение беспилотниками российских регионов и уничтожение российских самолетов, ведь на подготовку такой атаки нужно время.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ночные ракетные обстрелы.

"Хлопок когда у нас был в Пскове? Около полуночи, а атака была около 2.00. Понимаете, не так просто спланировать атаку экспромтом и нанести удар. На это нужно, как минимум, предполетная подготовка летчиков, для этого нужно время для программирования самих ракет", – сообщил Игнат.

По его словам, каждая ракета – это высокотехнологичное оружие, которое требует вмешательства человека, программирующего его на полет.

"Вы видите, как ракеты меняют курс, иногда наматывая круги туда-сюда. Таким образом, каждая ракета программируется, на это нужно время и определение приоритетных целей. На это несколько часов точно не хватит. Именно поэтому противник готовил этот удар заранее", - подчеркнул спикер.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Воля/Volya

    «Бобры» прилетели. Результаты налета украинских беспилотников и стоит ли ждать новых атак

    В ночь с 29 на 30 августа Украина успешно провела самую крупную атаку с воздуха на военные объекты в РФ. В налете участвовали до сотни беспилотников украинского производства «Бобер». Этот БПЛА можно назвать аналогом иранских «Шахидов», которые в РФ называют «Геранями».

    Начнем с результатов налета. Атакованы объекты в Псковской, Тульской, Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской, Московской областях и в Москве.

    В аэропорту Пскова, который используется военными, уничтожено полное топливохранилище, сгорели два транспортных Ил-76, еще два самолета этого типа повреждены. Сильно повреждены, возможно, уничтожены два ракетоносца Ту-22М3. Несколько беспилотников взорвались в расположении 104-й бригады ВДВ в Черемах (Псковская область), есть убитые и раненые, повреждена техника.

    В Тульской области поврежден завод, производивший микросхемы для минобороны РФ (используются в системах управления огнем, системах наведения ракет).

    В Орловской и Брянской областях беспилотники ударили по предприятиям, работающим на минобороны. Масштаб повреждений уточняется.

    БПЛА «Бобер» - это украинская разработка, 2,5 метра в длину, размах крыльев 3,5 метра, дальность полета до 1200 км, время в воздухе - 7 часов. Боевая нагрузка до 120 кг.

    Можно с уверенностью говорить, что эта атака - не разовая акция. Насколько нам известно, производство беспилотников такого типа удалось поставить на поток. Это значит, что по оборонным предприятиям, аэродромам, складам, станциям РЭБ/РЭР и прочей инфраструктуре внутри РФ будут регулярно наноситься новые и новые удары.

    Учитывая дальность «Бобра», под налеты могут попасть такие российские города как Самара, Ульяновск, Казань, Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль.

    Российские средства ПВО сосредоточены вокруг столицы и Санкт-Петербурга, провинция почти не прикрыта. Сбить два-пять беспилотников те комплексы ПВО, что стоят в регионах смогут, отразить массированный налет 50-70 машин - нет. Судя по всему, время безнаказанных ударов по территории Украины закончилось. Советуем гражданам РФ, идущим за большими зарплатами на оборонные предприятия, десять раз подумать, стоит ли за 80-100 тысяч в месяц подставляться под центнер взрывчатки, который в любой момент может прилететь тебе на голову.
  • lammer ya
    Вже всіх "Капітанів Очєвідность" підвищили в званні до "Генерала *******"? То один то другий розказує банальні аксіоми, які зрозумілі навіть дітям.
  • Павло Дудра
    По суті, росія абсолютно беззахисна.
    Їй нема чим прикривати аеродроми, заводики, військові частини. Не кажучи вже про цивільні чи псевдоцивільні об'єкти.
    Наявних коштів ППО їй вистачить лише для прикриття тисячної того, що може бути атаковано дронами України.
    Навіть псковський напіввоєнний аеродром, що має умовний стратегічний статус, був захищений тільки древніми зенітками ЗУ-23-2 (60-х років).
    Це рідко безглузда штуковина. Так, вона відмінно забезпечує глухоту своєї обслуги, але потрапити з неї можна тільки в хворого птеродактиля.
    Цієї ночі, «захищаючи» псковський аеродром - по безпілотниках палили з пістолетів та автоматів.
    Результат відомий - чотири літаки розфігачено у мотлох, відновленню не підлягають.
    Приблизно така ж картинка була скрізь, де цієї ночі різвилися дрони ЗСУ.
    «Шилки» і «Тунгуски», які прикривають аеродроми глибинки - теж древній мотлох, що клинить і миттєво перегрівається.

    Нічний рейд безпілотників продемонстрував абсолютну беззахисність усіх об'єктів внутрішньої росії. Налагоджувати їх виробництво, доводити їх до потрібних десятків тисяч абсолютно нереально.
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    Невзоров
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