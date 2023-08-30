Украина получила 10 танков Leopard 1A5 в новом пакете военной помощи от Германии
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Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 боевых танков Leopard 1A5;
- радар TRML-4D;
- 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
- четыре транспортера танков HX81;
- более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
По данным правительства ФРГ, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.