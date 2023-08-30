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Украина получила 10 танков Leopard 1A5 в новом пакете военной помощи от Германии

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Украина получила 10 танков Leopard 1A5 в новом пакете военной помощи от Германии
Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В новый пакет помощи вошли:

  • 10 боевых танков Leopard 1A5;
  • радар TRML-4D;
  • 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
  • четыре транспортера танков HX81;
  • более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным правительства ФРГ, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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