Украина получила 10 танков Leopard 1A5 в новом пакете военной помощи от Германии

Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В новый пакет помощи вошли:

10 боевых танков Leopard 1A5;

радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным правительства ФРГ, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

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