За время оккупации Крыма известно о 44 случаях насильственных исчезновений людей, судьба 15 из них до сих пор неизвестна

С начала оккупации Крыма россиянами известно о 44 случаях насильственных исчезновений людей, судьба 15 из них до сих пор неизвестна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в АРК.

"Сейчас за период оккупации Крыма известно 44 случая насильственных исчезновений, 15 из них – люди, чья судьба и местонахождение до сих пор неизвестны. Но эту массовую практику РФ начала активно внедрять и на территориях, которые были оккупированы в результате полномасштабного вторжения на менее 2022 года. 600 гражданских стали жертвами насильственных исчезновений с начала оккупации части области", - говорится в сообщении.

Читайте также: На псевдовыборах, проходящих на оккупированной части Украины, почти половина кандидатов - жители России, - правозащитник Лисянский