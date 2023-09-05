Скандинавские страны высказались против допуска спортсменов из Беларуси и России к международным соревнованиям

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Северных стран и национальные спортивные федерации Северного региона встретились в городе Нуук в Гренландии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, этом сообщает DIF.dk.

На встрече страны Скандинавии обсудили вопросы возвращения представителей России и Белоруссии в соревнования под нейтральным флагом. В ходе обсуждения было принято решение, которое было объявлено на их последней встрече в феврале: не допустить спортсменов из этих двух стран к участию в международных соревнованиях.

Ситуация с войной в Украине не изменилась.

Поэтому мы твердо стоим на своей позиции – не открывать для российских и белорусских спортсменов и чиновников путь к участию в международных соревнованиях.

Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы рассматривать вопрос об их возвращении, это наша позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях по водным видам спорта

Мы, Олимпийские и Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации Северных стран, пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу твердую поддержку украинского народа и требование мира.

Олимпийские и Паралимпийские комитеты и конфедерации спорта Северных стран будут работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами, будут продолжать оценивать и внимательно следить за ситуацией", — говорится в заявлении.

Отметим, что это обращение было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК), Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), Ассоциацию олимпийских комитетов (АНОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Европейские паралимпийские комитеты (ЕПК).