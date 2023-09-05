Среди кандидатов на "выборах" на оккупированных территориях есть российские военные, пытавшие людей, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительские псевдоорганы есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, убивавшие и пытавшие людей.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Как известно, оккупанты уже начали проводить псевдовыборы в оккупационные органы власти на ВОТ: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. Конечно делают они это своим способом - под дулами автоматов. Террористы называют эти попытки "досрочным голосованием" из-за "беспокойства о безопасности граждан". Однако на самом деле "беспокойство" и "безопасность" агрессора – это принуждение, преследующее исключительно преступные мотивы. Ведь для того, чтобы заставить граждан Украины голосовать, оккупанты даже забирают у них документы. По данным медиа, среди кандидатов в представительские органы есть российские военные, участвовавшие во вторжении в Украину, убивавшие и пытавшие людей", - рассказал Лубинец.

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Он назвал это попытками якобы "законно" интегрировать украинские территории в Россию и подчеркнул, что любые подобные действия, направленные на организацию и проведение "выборов" на территории суверенной и независимой Украины, – нелегитимны, а их результаты не могут иметь никакой юридической силы, а значит – не будут признаны международным сообществом.

Лубинец отметил, что незаконное образование любых органов власти РФ на ВОТ Украины, в том числе - путем проведения фейковых "выборов", во-первых, противоречит общепризнанным нормам международного права и Конституции Украины. А во-вторых, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей на временно оккупированных территориях, поскольку РФ ведет там систематический террор гражданского населения: угрозы, издевательства, пытки, насильственные похищения.

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"Поэтому обращаюсь к международному сообществу с призывом:

1. Решительно осудить незаконные попытки оккупационных властей осуществить псевдовыборы на временно оккупированных украинских территориях.

2. Не признавать результаты этих выборов и выразить стойкую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

3. Приобщиться к документированию фактов преступлений России.

4. Содействовать и требовать у страны-оккупанта доступ представителей МККК и ООН к гражданским заложникам на ВОТ, как предусматривает Четвертый пункт Формулы Мира. А также – непосредственно присоединиться к поддержке Формулы Мира.

5. Призываю жителей временно оккупированных территорий Украины воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решительно осуждаю действия оккупационных властей по проведению псевдовыборов из-за их негуманности и нелегитимности последствий таких действий", - подытожил Лубинец.

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