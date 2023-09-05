После вторжения РФ в Украину стало очевидным, что международные организации нуждаются в глубоком реформировании, - Бербок

После полномасштабного вторжения России в Украину стало особенно очевидным, что глобальные международные организации нуждаются в глубоком реформировании

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине.

Особый акцент она сделала на развитии международного права.

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом", - сказала Бербок, отметив, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно, прежде всего, для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны более могущественного соседа.

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Она подняла вопрос о необходимости "смело" реформировать Евросоюз, который готовится к новой волне расширения. Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами по реформе принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством (а не единогласно, как сейчас. - Ред). До конца года в Берлине состоится конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос.

Нуждается в реформировании и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д., отметила министр.

Бербок отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, в отношении инициирования реформ.

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