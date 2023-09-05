Новости • Агрессия России против Украины

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 265 680 (+560) человек;
  • танков - 4489 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин - 8670 (+7) единиц;
  • артилперийских систем - 5649 (+38) единиц;
  • РСЗО - 747 (+6) единиц;
  • средств ПВО - 504 (+1) единиц;
  • самолетов - 315 (+0) единиц;
  • вертолетов - 316 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) единиц;
  • крылатых ракет - 1447 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров - 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) единиц;
  • специальной техники - 851 (+4) единиц.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • arye z.
    В Словении прошел ежегодный Международный стратегический форум (Bled Strategic Forum, BSF). В этом году его участники активно обсуждали войну на Украине и расширение Евросоюза. В ходе одной из дискуссий премьер-министр Албании Эди Рама решил рассказать анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главаря "Группы Вагнера" Евгения Пригожина.

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  • Wasyl Worobec
    О,по арті рекорд!
  • Николай Водяной 9dd61591
    Головне,що на тому човнику здохло 6 свинособак і 2 лишаться калічками...
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