Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 265 680 (+560) человек;
- танков - 4489 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин - 8670 (+7) единиц;
- артилперийских систем - 5649 (+38) единиц;
- РСЗО - 747 (+6) единиц;
- средств ПВО - 504 (+1) единиц;
- самолетов - 315 (+0) единиц;
- вертолетов - 316 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4512 (+31) единиц;
- крылатых ракет - 1447 (+0) единиц;
- кораблей /катеров - 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8175 (+26) единиц;
- специальной техники - 851 (+4) единиц.