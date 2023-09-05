Общие боевые потери РФ с начала войны – около 265 680 человек (+560 в сутки), 4489 танков, 5649 артсистем, 8670 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 265 680 российских захватчиков.