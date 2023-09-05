И.о. мэра Чернигова Ломако сообщил, что СБУ проводит обыски у него дома

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако 5 сентября сообщил об обысках у него дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру.

Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но, вопрос, похоже, срочный.

Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города.

На каком основании: решение Шевченковского суда Киева. Он несколько далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город, как кость в горле, там легче "порешать".

В 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Дорогие коллеги, совещания не будет – сегодня центр начинает политический шоу-сезон. Цирк абсурда", – написал он.

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