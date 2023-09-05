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ВСУ имеют успехи в направлении Работино-Новопрокоповка на южном фронте, закрепляются на достигнутых рубежах, - спикер Ковальчук

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ВСУ имеют успехи в направлении Работино-Новопрокоповка на южном фронте, закрепляются на достигнутых рубежах, - спикер Ковальчук
Украинские защитники имеют успех в направлении Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

"В направлении Работино-Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    ВСУ осталось 700 метров до села Вербовое.

    єти дипстейты дают сейчас задержку около недели,так что на сейчас они вообще не показатель только видеофакты наших бойцов и нытье кацев в тг, вот это показатель
  • Нина Карпенко
    Знищуйте кацапську мразоту,очищуйте українську землю!
  • Neville Rosales
    На діпстейті Новопрокопівка все ще червона. В чому саме полягає успіх?
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