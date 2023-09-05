Украина модернизирует противокорабельные ракеты "Нептун" для поражения российских наземных целей, - СМИ

Украина адаптирует противокорабельные ракеты отечественного производства "Нептун" для ударов по наземным целям на большие расстояния.

Об этом пишет Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Украина применила свое "абсолютно современное" оружие в Крыму.

Анонимный представитель украинского оборонного ведомства в интервью The War Zone сообщил, что Украина использовала модернизированную версию своей ракеты "Нептун" и атака "была на 100% осуществлена ею".

По словам заместителя директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса, "в идеальном мире для наземных миссий не применяют современные противокорабельные ракеты, специально разработанные для того, чтобы топить тяжелобронированные военные корабли в море".

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Но, по словам Уильямса, поскольку Украина испытывает реальный дефицит систем для нанесения ударов в глубоком тылу, Киев использует эти ракеты.

"Украина не имеет доступа к американской системе тактических баллистических ракет ATACMS или крылатой ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP", - отметил он.

Уильямс добавил, что Украина адаптируется и использует то, чем располагает, но это не должно рассматриваться как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил, занимающийся исследованиями в области обороны, Сидхарт Каушал сообщил, что удар по мысу Тарханкут на западе Крыма в конце прошлого месяца "доказал, что Украина может использовать "Нептун" в режиме наземной атаки, что "ставит под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах".

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Он отметил, что поражение относительно небольшой цели, которая может перехватывать воздушные угрозы, такие как С-400, свидетельствует о том, что у Украины есть высококачественная разведка и что наземные ударные ракеты "Нептун" могут скрываться за препятствиями, чтобы приблизиться незамеченными для РФ.

Это также намекает на то, что "Нептун" может использовать контрмеры против обнаружения или использоваться в сочетании с оборудованием для установки помех, добавил Каушал.

"Все это указывает на достаточно сложную координацию возможностей украинцев, хотя есть много неизвестных факторов. Одним из вероятных отличий между наземной версией "Нептуна" и противокорабельной будет система наведения", - уточнил он.

Эксперты затрудняются судить о том, сколько ракет "Нептун" может иметь в своем арсенале Украина, но вряд ли это будет большой запас. По словам Каушаля, даже в мирное время этот тип оружия трудно производить массово, и Россия приложила немало усилий, чтобы нанести удар по военно-промышленной базе Украины.

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