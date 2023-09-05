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На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники

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На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники
Сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни" "ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Отмечается, что взорвали Афанасьевского в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Он является генерал-майором, агентом центрального аппарата ФСБ и "финансистом" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.

Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Топ комментарии

  • okcana Datsko
    надіюсь здохне запроданець ...
  • cimbitep
    "...На нього накладено персональні санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Японії...", але, як виявилося, під санкціями можна непогано жити, а от з осколками в кишках це робити вже набагато гірше.
  • три - пятнадцать
    на кравчучка ******, нє?
    один інкубатор - порода...
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