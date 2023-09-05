На оккупированной Луганщине СБУ подорвала "председателя таможни "ЛНР" Юрия Афанасьевского, - источники
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Сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганщины взорвали так называемого руководителя "таможни" "ЛНР" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Отмечается, что взорвали Афанасьевского в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Он является генерал-майором, агентом центрального аппарата ФСБ и "финансистом" предводителя "ЛНР" Леонида Пасечника.
Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования воевавших против Украины вооруженных формирований. На него наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.