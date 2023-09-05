РФ пытается вербовать наемников из Кубы на войну против Украины, - заявление МИД

МИД Кубы обвинил Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство внутренних дел Кубы выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети вербовки, действующей из РФ, задачей которой было привлечение кубинских граждан, проживающих там (в России. - Ред.), и даже некоторых из них, проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, участвующих в военных операциях в Украине", - говорится в сообщении МИД.

Попытки такого рода были нейтрализованы, а против лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела, добавляют в ведомстве.

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Как отмечается, Куба в вопросе войны против Украины занимает "твердую и четкую историческую позицию". Она отвергает наемничество, поэтому страна борется с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником действий, которые мы решительно отвергаем", - заявляет МИД, добавляя, что страна не участвует в войне против Украины.

МИД подчеркивает, что Куба решительно действует против тех, кто на территории страны "участвует в любой форме торговли людьми с целью наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны".

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