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Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия

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Новым главой Антимонопольного комитета станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - Арахамия
Главу Донецкой ОВА Павла Кириленко планируют назначить на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал.

2. На следующий день прорабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность главы АМКУ", - говорится в сообщении.

По словам Арахамии, в настоящее время должность главы Фонда госимущества остается без назначения.

С 5 июля 2019 года Павел Кириленко занимал должность главы Донецкой облгосадминистрации.

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Топ комментарии

  • alex petrivskiy
    а зачем Арахамии(все) сбежали из Абхазии и не захотели защищать свою родную землю?
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    За словами Арахамії, наразі посада глави Фонду держмайна залишається без призначення. - Ну ходят слухи, что на эту должность назначат Пищанскую, которая как раз таки и возглавляла АМКУ. И на сестру которой Зеленский переписал компанию в Италии. И которая его "соседка" из Кривого Рога.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    А чому не розеблат, він знає, як з грошима бюджетними обходитися!
    Резніков може підтвердити!!
    Пильнуймо Україну!
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