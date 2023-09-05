Подготовки врага к зиме пока не наблюдается, возможно, из-за усложненной логистики, - ОК "Південь"

Массовой подготовки российских военных к зиме пока не наблюдается, возможно, из-за того, что у них усложнена логистика.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк.

"Мы не наблюдаем мощной подготовки к зиме. Возможно из-за того, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового завоза, например, вещей на зимование мы пока не наблюдаем", – сказала Гуменюк.

Она предположила то, что россияне изучают обстановку и хотят понять, на какой именно рубеж необходимо снабжение зимним оборудованием, поскольку пока сами не знают, где останутся к тому времени.

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