Шурма обвинил журналистов Bihus.Info, что расследование о связях его компании с россиянами заказал Коломойский

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма прокомментировал расследование Bihus.Info, в котором говорилось, что государство заплатило 320 млн грн солнечным станциям его брата за электроэнергию в оккупации.

Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Шурма на вопрос, правда ли это, сказал: "Я не уточнял эти данные. Знаю только, что все электростанции на оккупированных территориях получали средства за проданную электроэнергию в объединенную энергосистему Украины, это ежемесячно подтверждало "Укрэнерго". Причем получали только около 40% от стоимости этой электроэнергии по зеленому тарифу. Потому что "Гарантированный покупатель" продавал электричество на рынке и передавал компаниям деньги из суммы, которую смог выручить".

Заместитель главы ОП заявил, что "ни одной копейки государственных средств не было никому перечислено".

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"Ко мне обращались участники рынка, у них есть претензии: почему обычный бизнес-вопрос, который надо было урегулировать на уровне регулятора и оператора, настолько политизировали. Поэтому я говорю о заказности расследований вокруг этой темы", - сказал Шурма.

По его словам, это расследование якобы заказал Коломойский.

"Олигарх, который грабил страну в течение многих лет на сотни миллиардов гривен. Наша команда это остановила, вернула государству активов на десятки миллиардов ежегодно, а теперь я плачу личную цену за поступки в пользу государства. ...

У нас есть достаточные подтверждения этому. Из публично доступной информации могу привести результаты медиамониторинга. Компания "Центр контент-анализа" проанализировала 5000 статей и по тезисам и характеру публикаций сделала вывод, что они имели заказной характер. Самый заметный массив критики посвящен незаконности отчуждения "Укрнафты", поэтому очевидно, что по крайней мере один из заказчиков - бывший владелец доли акций этого предприятия", - пояснил он.

Журналисты Bihus.Info в расследовании сообщили, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года.

Позже Шурма подтвердил, что его брат получал деньги за энергию СЭС, которые в оккупации, но расследование об этом назвал "манипулятивным"

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