Поставки оружия странами Запада тормозит коррупция в Украине, - Науседа

Коррупция в Украине оказывает большое влияние на страны Запада при принятии ими решений о поставках оружия Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это важная причина. Очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, значит, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - заявил Науседа.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил он.

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Свои комментарии Науседа озвучил после того, как президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье принял решение заменить министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова, который с прошлого года возглавлял Фонд госимущества.

Хотя Зеленский в своем заявлении не упомянул коррупцию, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования о злоупотреблениях и взяточничестве при закупках.

Науседа, впрочем, не считает, что этот факт стал причиной задержки поставок американских истребителей F-16.

"Иногда дела связаны еще и с тем, что одно дело – принять решение, а другое – реализовать это решение", – сказал литовский президент.

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