НАПК призывает Раду не разрушать электронное декларирование: Есть риск назначения на должности лиц, причастных к коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призывает парламент не скрывать данные о лицах, совершивших коррупционные преступления.

Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сделал шаг назад в антикоррупционной реформе, поддержав ряд противоречивых норм в проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№9587-Д)", - говорится в сообщении.

Так, в НАПК видят риски принятия законопроекта 9587-Д во втором чтении с определенными правками.

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В частности, речь идет о сокрытии от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

В НАПК объяснили, что не внесение в Реестр сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаление большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, приведет к тому, что специальные проверки руководителей на государственной службе и в органах местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции" в части проверки привлечения лица к ответственности за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, станут фикцией.

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"Изменения к статье 366-2 Уголовного Кодекса Украины, которые фактически делают невозможным привлечение к уголовной ответственности за ложь в декларациях по арендованному имуществу. Правка ... нивелирует уголовную ответственность за представление недостоверных сведений в декларации и не соответствует принципу правовой определенности", – объяснили в Агентстве.

А изменения к статье 39 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статье 59 Закона "О предотвращении коррупции" дают основания для невключения в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения за недостоверное декларирование.

"Ни Президент, ни Премьер-министр, ни другие руководители в случае таких изменений не смогут предотвратить назначение лица, причастного к коррупционным практикам, на должность", - подчеркнули в НАПК.

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