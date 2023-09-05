Украина во время спецоперации ГУР с вертолетом РФ Ми-8 получила "чрезвычайно важную" информацию об авиации для защиты неба

Во время спецоперации ГУР МО, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел из РФ в Украину и сдался ВСУ, удалось получить важную информацию об авиации, которая поможет защитить небо и уничтожать противника.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал на пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Спецоперация ГУР МОУ вызвала резонанс не только в нашей стране, а за ее пределами. Это действительно сверхважная и сложнейшая операция, которая имеет принципиальное значение для сил безопасности и обороны, а также будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны. Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", - сказал Юсов.

По его словам, способствовали воплощению в жизнь операции Нацполиция и ВСУ, ведь это была сложная комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев. До этого подобного не было проведено еще в Украине.

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Юсов представил журналистам капитана Максима Кузьминова, который и был пилотом того Ми-8, и отметил, что этот россиянин сам с инициативой вышел на украинцев, поскольку он выступает против войны РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Что послужило толчком к моему решению? Это полное понимание того, что происходит. Я для себя решил, что это жестокое преступление. И что я просто не буду принимать в этом участие, как бы там ни было. Да, у меня в России остался самолет, да, у меня там неплохая заработная плата, две квартиры и почти пенсия. Меня многое, по сути, держало, но сейчас для меня это все неважно. Важно было не участвовать в этом преступлении", - рассказал Кузьминов.

Он заверил, что никто его ни к чему не заставлял, решение было обдуманное и самостоятельное: "Я сам так решил и в дальнейшем мы почти полгода строили маршруты, думали, как будет безопаснее".

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Он добавил, что уже во время полномасштабной войны занимался перевозкой войск или грузов на территории РФ. Он не наносил удары по объектам в Украине, и даже если бы получил приказ об этом от руководства, не стал выполнять задание.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.