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США объявят о передаче снарядов с обедненным ураном Украине на следующей неделе, - Reuters

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США объявят о передаче снарядов с обедненным ураном Украине на следующей неделе, - Reuters
Соединенные Штаты объявят о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном уже на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе", - пишет издание.

Reuters отмечает, что боеприпасы могут применять из американских танков Abrams, которые, по словам источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

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Топ комментарии

  • Вадим Карапіщенко
    Саме головне, щоб ці ********** не зберігали там де зберігали попередні і щоб про це не знали ті кому знати де вони зберігаються не потрібно!!!!!
  • Darnytsya Kyiv
    То США для кацапів оголошують Най рашисти сраються
  • Сергій Шешеня
    Він проламує броню разом із динамічним захистом
    Взагалі, від снарядів із збідненим ураном немає захисту. Тож точне влучення в танк - це стовідсоткове його знищення.
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