США объявят о передаче снарядов с обедненным ураном Украине на следующей неделе, - Reuters
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Соединенные Штаты объявят о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном уже на следующей неделе.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
"Снаряды, которые могут помочь уничтожить российские танки, являются частью нового пакета военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе", - пишет издание.
Reuters отмечает, что боеприпасы могут применять из американских танков Abrams, которые, по словам источника, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.