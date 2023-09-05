За прошедшие сутки подразделения ВМС уничтожили 14 оккупантов, 19 квадрокоптеров и хранилище с боеприпасами

Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.