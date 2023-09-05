Первый шаг для возобновления морского экспорта из Украины. Корабли с украинским металлом прорвали блокаду

Трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором.

Из портов Одессы и Южный вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зерновой сделки".

На борту деблокированных судов - продукция украинских металлургов и горняков, которую изготовили еще до начала полномасштабной войны. А именно, это более 76 тысяч тонн металлопроката производства комбинатов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог", а также 172 тысячи тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКах Группы Метинвест. Сейчас украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, которые оплатили продукцию еще до начала российской агрессии.

Освободить корабли из полуторагодичного плена украинскому бизнесу удалось благодаря совместным усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины.

"Прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью - это исторический момент, первый шаг к полному разблокированию морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и тому подобное. А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины, которая понесла колоссальные потери, в частности из-за противозаконной блокады портов Украины со стороны РФ. Хотелось бы поблагодарить всех причастных, а особенно Офис президента, Министерство инфраструктуры и, конечно, ВМС ВСУ, наших храбрых моряков. Полное разблокирование портов для всех видов грузов позволит не только вернуть Украине статус морской державы, но и принесет украинской экономике дополнительные десятки миллиардов долларов валютной выручки в год, государственному бюджету - сотни миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений, а сотням тысяч украинцев - рабочие места и стабильные доходы в семейный бюджет", - прокомментировал событие руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.