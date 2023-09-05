Пилот РФ Кузьминов, угнавший для Украины вертолет Ми-8, рассказал, почему пошел на сотрудничество с ГУР: Не хотел содействовать преступлениям России
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Кузьминов сказал, что понимает, что Украина - "прекрасная страна и очень хорошие люди, и я не хотел содействовать этим преступлениям".
Он напомнил, что сам вышел на контакт с украинской стороной. Здесь ему предложили безопасность для него и семьи, выплаты и новые документы. Кузьминов добавил, что родители сразу поддержали его решение, потому что понимали, что происходит. Сегодня вся его семья находится в Украине.
По словам пилота, он не поддерживает никаких контактов с теми, с кем служил в РФ, но очень хотел бы, чтобы российские военные наконец-то понять, что в Украине нет никаких "фашистов, нацистов и пропагандистов", о которых им рассказывают в РФ.
Он также не исключает, что в будущем может рассмотреть возможность переезда вместе с родителями в одну из стран Европы.
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию.