Пилот РФ Кузьминов, угнавший для Украины вертолет Ми-8, рассказал, почему пошел на сотрудничество с ГУР: Не хотел содействовать преступлениям России

Пилот армии РФ Максим Кузьминов, перегнавший вертолет Ми-8 с экипажем на территорию Украины, заявил, что не хотел содействовать преступлениям РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Кузьминов сказал, что понимает, что Украина - "прекрасная страна и очень хорошие люди, и я не хотел содействовать этим преступлениям".

Он напомнил, что сам вышел на контакт с украинской стороной. Здесь ему предложили безопасность для него и семьи, выплаты и новые документы. Кузьминов добавил, что родители сразу поддержали его решение, потому что понимали, что происходит. Сегодня вся его семья находится в Украине.

По словам пилота, он не поддерживает никаких контактов с теми, с кем служил в РФ, но очень хотел бы, чтобы российские военные наконец-то понять, что в Украине нет никаких "фашистов, нацистов и пропагандистов", о которых им рассказывают в РФ.

Он также не исключает, что в будущем может рассмотреть возможность переезда вместе с родителями в одну из стран Европы.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию.

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