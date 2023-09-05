В Медицинских силах ВСУ объяснили изменения в Перечне болезней для оценки пригодности военнослужащих

Изменения в перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, внесли, чтобы минимизировать ошибки при принятии решений о пригодности к военной службе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ, изменения в перечне объяснил представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

"Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться", - отметил он.

По словам Мирошниченко, эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе.

"Министерство здравоохранения издало классификаторы, которых мы придерживаемся. В расписании болезней, соответственно, так и остались те болезни, те показатели, по которым военнослужащие признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными и т.д. Мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем относительно определенных недостатков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные анализы в пределах нормы, - это полноценные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им позволяет здоровье", - сказал он.

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Мирошниченко объяснил, что этими изменениями вносится конкретика для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о степени пригодности к военной службе.

"О лицах, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями: следует разъяснить, что такие люди и до внесенных изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах", - говорит представитель Медицинских сил

Есть немало примеров, когда такие военнослужащие успешно проходили службу и в других воинских частях и подразделениях.

"Я, как бывший начмед воинской части, неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики во время обследования состояния здоровья военнослужащего, руководствуясь соответствующими нормативными актами, делали вывод — ограниченно пригодный. Хотя он был соматически абсолютно здоров, анализы нормальные. Он мог выполнять свои функциональные обязанности, действовать не хуже, чем его побратимы... И ко мне такие люди приходили и говорили: "Доктор, почему вы вешаете клеймо? Да, у меня действительно есть определенные диагнозы, но я себя нормально чувствую. Я выполняю все советы врачей. Я полноправный член общества, я могу выполнять все задания на службе без ограничений", – сказал Мирошниченко.

По его словам, с 2014 года в Украине очень много военных именно этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт.

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"Мы стараемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого хватает здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения. Индивидуальный подход в определении степени пригодности к военной службе - это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем", - добавил подполковник.

Отмечается, что индивидуальный подход в определении степени годности к военной службе - это принятие индивидуального решения по каждому военнослужащему, имеющему определенные проблемы со здоровьем, определение конкретно к каждому клиническому случаю каждого человека степени пригодности к прохождению военной службы.

Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШГ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения, подытожил Мирошниченко.

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