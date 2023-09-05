Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск
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Бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.
Отмечено, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.
Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в государственной измене.