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Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск

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Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск
Бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича объявили в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация опубликована в базе Министерства внутренних дел.

Отмечено, что Рабинович - "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Датой его исчезновения указано 26 июля 2023, место – не указано.

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Экс-нардеп ОПЗЖ Рабинович объявлен в розыск 01

Напомним, 1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в государственной измене.

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  • San Sanych 7e46af89
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