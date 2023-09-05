Перспективы мира в Украине на горизонте нет, - Эрдоган
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на горизонте нет перспективы мира между Украиной и РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.
По его словам, позиция Турции относительно войны, продолжающаяся в Украине, четкая.
"С первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы пытались обеспечить, чтобы обе стороны встретились на общей основе. К сожалению, война, которая идет уже 1,5 года, продолжается. На горизонте также нет обнадеживающей перспективы мира", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в мирные переговоры.
"Мы продолжим свою роль посредника в таких вопросах как обмен пленными и Запорожская АЭС", - добавил он.