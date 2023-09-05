Осушение Каховского водохранилища может привести к опустыниванию юга Украины, - Минобороны

Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС может усилить тенденции аридизации (опустынивания) юга Украины, что будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майора Владислава Дударя на брифинге в Military Media Center.

По его словам, водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.

Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков на Херсонщине превышают показатели присущие пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, негативно влияет на экологию юга, уточнил майор.

"В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства (осушение водохранилища, - ред.) это будет влиять негативно", - отметил Дударь.

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