Более 900 человек пострадали в Украине в 2022 году от кассетных боеприпасов РФ, - доклад

В связи с активным применением Россией кассетных боеприпасов более 900 человек были убиты или ранены в Украине в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.NET, такие данные приведены в ежегодном докладе Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC), презентация которого состоялась на площадке ООН в Женеве.

Опубликованный сегодня доклад мониторинга применения кассетных боеприпасов, которые запрещены во многих странах мира, констатирует рекордный рост количества жертв именно из-за использования Россией боеприпасов против Украины.

Число пострадавших во всем мире от применения кассетных боеприпасов выросло в 2022 году до 1172 человек. Это самый высокий показатель за все время ведения мониторинга с 2010 года.

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Отмечается, что в течение предыдущих лет в Украине не было зарегистрировано ни одного случая нанесения людям вреда от применения кассетных боеприпасов, однако в 2022 году зарегистрировано 916 смертей и ранений, причем почти все эти случаи касались мирного населения.

Как заявила директор отдела по контролю за оружием Human Rights Watch Мэри Уэрэм, которая участвовала в подготовке отчета и его презентации, "подавляющее большинство ракетных и артиллерийских обстрелов с кассетными боеприпасами в Украине было осуществлено российскими войсками" и они стали, по ее мнению, "основной причиной роста числа жертв среди гражданского населения".

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На презентации отмечалось, что ВСУ использовали кассетное оружие "в меньшей степени", хотя ситуация может измениться после поставки Украине таких боеприпасов из США.

Напомним, в середине июля 2023 года командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

В Белом доме отметили, что украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.

10 августа сообщалось, что Украина подала США отчет об использовании в борьбе против российской агрессии американских кассетных боеприпасов.