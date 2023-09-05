Более 900 человек пострадали в Украине в 2022 году от кассетных боеприпасов РФ, - доклад
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.NET, такие данные приведены в ежегодном докладе Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC), презентация которого состоялась на площадке ООН в Женеве.
Опубликованный сегодня доклад мониторинга применения кассетных боеприпасов, которые запрещены во многих странах мира, констатирует рекордный рост количества жертв именно из-за использования Россией боеприпасов против Украины.
Число пострадавших во всем мире от применения кассетных боеприпасов выросло в 2022 году до 1172 человек. Это самый высокий показатель за все время ведения мониторинга с 2010 года.
Отмечается, что в течение предыдущих лет в Украине не было зарегистрировано ни одного случая нанесения людям вреда от применения кассетных боеприпасов, однако в 2022 году зарегистрировано 916 смертей и ранений, причем почти все эти случаи касались мирного населения.
Как заявила директор отдела по контролю за оружием Human Rights Watch Мэри Уэрэм, которая участвовала в подготовке отчета и его презентации, "подавляющее большинство ракетных и артиллерийских обстрелов с кассетными боеприпасами в Украине было осуществлено российскими войсками" и они стали, по ее мнению, "основной причиной роста числа жертв среди гражданского населения".
На презентации отмечалось, что ВСУ использовали кассетное оружие "в меньшей степени", хотя ситуация может измениться после поставки Украине таких боеприпасов из США.
Напомним, в середине июля 2023 года командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.
В Белом доме отметили, что украинцы достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.
10 августа сообщалось, что Украина подала США отчет об использовании в борьбе против российской агрессии американских кассетных боеприпасов.