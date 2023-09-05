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Рашисты из минометов обстреляли Ивановку на Херсонщине, травмированы две женщины

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Рашисты из минометов обстреляли Ивановку на Херсонщине, травмированы две женщины
Российские оккупационные войска нанесли удар по Ивановке на Херсонщине, в результате чего две женщины получили травмы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Днем армия РФ обстреляла Ивановку, что в Бериславском районе. Предварительно, били из минометов. Травмированы две женщины 53 и 73 лет. Во время обстрела они находились во дворах своих домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших - минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток, конечностей.

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