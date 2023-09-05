Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
1 83126
Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал увольнение с должности Главу ФГИУ Рустема Умерова", - написал Железняк.
Он добавил, что "ЗА" проголосовали 302 народных депутата.
"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил нардеп.