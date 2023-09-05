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Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

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Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение с должности Главу ФГИУ Рустема Умерова", - написал Железняк.

Он добавил, что "ЗА" проголосовали 302 народных депутата.

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"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил нардеп.

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Топ комментарии

  • Lipnitskyy Uriy
    Українці закінчились. .... Деребанити для яневтіка, тільки під прапором кримських татар.... Ну що тут скажкшь....
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    у нас в країні ще українці є чи їм ніколи вони всі на фронті ? чому не поставити якогось фронтовика який знає проблеми армії з середини ?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    єрмак умєрову підготував інше тепле місце.
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