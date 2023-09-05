"ЕС" - за обязательное восстановление е-декларирования, исключение только для ВСУ, - Порошенко

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко отметил, что восстановление электронного декларирования является требованием европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это - наше движение в ЕС и НАТО. Восстановление электронного декларирования - важный шаг, который приближает начало переговоров о вступлении в ЕС. Мы в свое время создали САП, НАБУ, провели конкурс в Высший антикоррупционный суд, утвердили все необходимые позиции и обеспечили их независимость", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что "ЕС" выступает за открытые декларации. Исключение - только для ВСУ.

"Мы за декларирование аренды! Мы категорически за декларирование всех внештатных советников Офиса президента, которые сейчас у нас появились - так называемые советники-шептуны. Этот синедрион оказывает колоссальное влияние на государственные решения. Они ежедневно что-то говорят в эфирах, кладут что-то в карманы и избегают декларирования", - пояснил пятый президент.

Он также призвал восстановить полноценное освещение работы Верховной Рады Украины и поставить в повестку дня законопроект об УПЦ МП.

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