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Нардеп "Голоса" воин Костенко о критике контрнаступления: "Где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем?"

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Нардеп "Голоса" воин Костенко о критике контрнаступления: "Где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем?"
Нет смысла говорить, что контрнаступление ВСУ слишком медленное, ведь ни одна страна в современной истории еще не вела такой войны, которую приходится вести Украине, с таким противником, как Россия. Соответственно, стандартов для оценки не может быть.

Такое мнение высказал народный депутат "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос.

"Ожидания и реалии на поле боя - разные вещи. И только солдаты понимают, что такое контрнаступление, какой ценой оно дается и как приходится продвигаться. То, что говорят наши партнеры, к примеру, что контрнаступление идет не так, как ожидалось, или не такими темпами, то возникает вопрос: где стандарты? Кто воевал так, как мы сейчас воюем? Кто в современной истории имел такого противника по ресурсам и личному составу и воевал такую войну? Ответ - никто. Поэтому стандартов нет", - подчеркнул он.

Силы обороны Украины выполняют задачи, продвижение есть. Так же есть и сопротивление врага.

"Мы наступаем в тех условиях, которые есть. Враг понимает, какие есть стратегические направления, и бросает туда все силы, чтобы это продвижение замедлить. На Запорожском направлении за время летней кампании мы смогли выйти на первую так называемую "линию Суровикина", которая является еще более защищенной, чем те линии, которые мы прошли, и это реальность. Мы должны об этом говорить", - констатировал Костенко.

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович e2064356
    хай критики самі йдуть на фронт воювати! треба розуміти що ЗЕЛЯ здав майже без боїв весь південь- і за цей час ворог окопався та замінував кожний метр землі!
  • Hanka Panyanka
    ото ж то й воно, це повинні бути наші лінії оборони, я вже не кажу про 9 років, ну хоча б щось можна було побудувати з часів, коли про війну волали з кожної праски..., а Буданов сказав, що ми точно знали, звідки буде наступ...
  • Neftekachka Beznadega
    Вы абсолютно правы, с декабря, по всем СМИ, шапито-95, рассказывало как ОНО пойдет в наступление. Главный шут совместно с абдристовичем уже заявляли про отпуск на черном море. Тем временем воры на должностях зарабатывали на госзакупках, яркий пример ублюдок резников, которого как кажется и не собирались увольнять с поста министра, даже после второго скандала, да незадача, видимо США потребовали чтоб его убрали.
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