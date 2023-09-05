Новости

В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба

4 462114
В Украине невозможно провести выборы во время войны, поскольку миллионы граждан находятся за рубежом, - Кулеба
Миллионы украинцев сейчас находятся за границей, поэтому проведение выборов в Украине во время войны пока невозможно. Этим гражданам нужно предоставить возможность проголосовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в интервью французскому телеканалу France 5.

"Проблема не в том выиграет президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им надо дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Макрон обсудили военную поддержку Украины, Формулу мира и экспорт зерна в страны Африки

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Кулеба! За кордоном є посольства, консульства, диппредставництва України, які можуть організувати вибори як до прикладу у 2019 році. Чи ти забув?!
    А от для тебе дійсно питання в тому, хто переможе за результатами виборів.
    Не вводь в оману громадян України
  • MsSkifia f873ab28
    Що ви задумали, хитрокручені поци?
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Саме так, весь час існували закордонні виборчі дільниці. Але зелена мразота зрозуміла, що пролітає, як фанера і доведеться відповідати за все, що накоїли.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости