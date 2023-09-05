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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской

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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской
5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Железняк отметил, что спрашивал Пищанскую, предлагали ли ей должность главы Фонда госимущества и согласилась ли она на это, но прямого ответа она не предоставила.

Как отмечает депутат, Пищанская сказала, что считает выполненной свою функцию в АМКУ и что "пришло время освободить место для других".

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Рада поддержала увольнение главы АМКУ Пищанской 01

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  • Алла Новосад 5b57f84f
    Iryna Gerashchenko

    ВР відправила у відставку голову АМКУ Піщанську.
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    Попри підзвітність АМКУ парламенту- жодного разу не звітувала в залі і тут не зʼявлялася.
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