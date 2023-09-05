В Единый реестр коррупционеров внесено 46 тысяч человек, - НАПК

В Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 46 тысяч граждан.

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Реестре 46 тыс. человек. Из них 2 тыс. совершивших дисциплинарные правонарушения, примерно 25 тыс. - административные и 15 тыс. - уголовные", - уточнил Новиков.

По его словам, сейчас есть риск для этого Реестра. В частности, это проект закона 9587-д о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Этот законопроект может вообще уничтожить реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Если этот закон сегодня примут, ни журналисты, ни граждане не увидят сведения о тех, кто совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, дисциплинарные, а также те 15 тыс. осужденных за уголовные преступления. Это основной риск для данного реестра, а не закрытие определенных полей", - подчеркнул глава НАПК.

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Он отметил, что НАПК получило от Министерства обороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

С началом полномасштабного вторжения России государственным органам, в том числе и агентству, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому реестру коррупционеров.

4 сентября НАПК открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц с учетом аспектов безопасности.