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Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год

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Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год
Верховная Рада возобновила электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голосов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА – 329", - говорится в сообщении.Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год 01

По фракциям:

СН – 216;
ЕС – 20;
"Батькивщина" – 9;
"Платформа за жизнь и мир" – 21;
"За будущее" – 9;
"Голос" – 14;
"Довира" – 16;
"Восстановление Украины" – 8;
Внефракционные - 16.


"Относительно учтенных поправок:

Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов
Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов.
Правка 277. Если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов.
Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199", – добавил парламентарий.

Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год 02

Результаты голосования за правку об открытии деклараций

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Нардеп не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ.

"(Хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - добавил он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Это все херня, а не восстановление. Декларации будут закрыты еще весь 2024 год. Всех советников из ОП не включили и т.д. "Слуги" просто насрали на будущее Украины ради возможности себе продолжать воровать.
  • 18c49ed2
    Зелень дико сцится идти на выборы с открытыми декларациями. Понимает что тогда шансов не просто ноль - они отрицательные.
  • 18c49ed2
    Вы почитайте что именно реально приняли. Там еще то "веселье". "Слуги" пытаются скрыть декларирование от украинцев. На заседании комитета ВР депутаты от СН решили оставить декларации чиновников закрытыми еще на год и не вносить в перечень тех, кто должен подавать декларацию - советников, помощников и сотрудников ОП.
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