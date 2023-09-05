Рада вернула е-декларации, но они будут оставаться закрытыми еще год
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА – 329", - говорится в сообщении.
По фракциям:
СН – 216;
ЕС – 20;
"Батькивщина" – 9;
"Платформа за жизнь и мир" – 21;
"За будущее" – 9;
"Голос" – 14;
"Довира" – 16;
"Восстановление Украины" – 8;
Внефракционные - 16.
"Относительно учтенных поправок:
Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов
Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов.
Правка 277. Если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов.
Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199", – добавил парламентарий.
Результаты голосования за правку об открытии деклараций
Нардеп не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ.
"(Хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому думаю по ним (9534 и 9587д) будет в результате техническое вето", - добавил он.