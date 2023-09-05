Эффективность санкций против России должна быть повышена, в том числе, и внутри Украины, - австрийские СМИ

По словам Ростислава Кравца, западные партнеры обращают внимание на непрозрачность санкций, которые Украина вводит против различных компаний, и отсутствие весомых причин для их введения.

Механизм санкций в Украине должен быть усовершенствован, иначе будет сложно убедить западных партнеров их поддерживать.

Такое мнение высказал известный украинский адвокат Ростислав Кравец в материале для австрийского издания leadersnet.at, пишет УНИАН.

Он отметил, что санкции больно ударили по российской экономике, однако не остановили войну. Поэтому нужно повышать эффективность санкционных механизмов. В том числе, и в самой Украине.

По словам Ростислава Кравца, западные партнеры обращают внимание на непрозрачность санкций, которые Украина вводит против различных компаний, и отсутствие весомых причин для их введения.

"Широкое применение санкционного механизма создало еще одну неожиданную проблему. Это ошибочное, необоснованное включение лиц и компаний в санкционные списки", - уточняет юрист.

Кравец отметил, что в Украине и на Западе все чаще обсуждается необходимость создания механизма, с помощью которого введенные санкции можно было бы обжаловать в судебном порядке, а лиц, ошибочно включенных в списки, изъять из них. Ведь на данный момент те, кто попал под украинские санкции несправедливо, фактически лишены возможности быстро урегулировать свой статус.

В своей колонке адвокат отмечает, что сейчас Украина ввела санкции против более 10 000 физических и юридических лиц. Украина заинтересована в расширении этого списка и поддержке со стороны Запада, однако партнеры из Европы и США не спешат это делать из-за закрытости санкционных процедур.

"Процедура введения санкций самой Украиной зависит от непубличных информационных материалов, которые готовят украинские спецслужбы. Именно эти материалы служат основанием для введения Киевом санкций против компаний и физических лиц за их связи с россиянами. Эти же материалы затем могут быть использованы для введения международных санкций", - подчеркивает Ростислав Кравец.

По его мнению, сложилась тупиковая ситуация: с одной стороны, процесс был бы более прозрачным, если бы такие материалы были обнародованы, с другой - это запрещено законом из-за государственной тайны. В результате в санкционные списки "по ошибке" попадают случайные компании или отдельные лица. И западные партнеры вполне обоснованно подозревают, что такие "ошибки" могут оказаться в санкционных списках Европейского Союза и других западных стран, ведь им неизвестны причины попадания под санкции тех или иных компаний.

Известные украинские юристы неоднократно указывали на непрозрачность механизма введения санкций и призывали к созданию механизма обжалования и исправления подобных ошибок - как внутри Украины, так и на международном уровне, где также случаются ошибки.

"Механизм санкций в Украине должен не только повысить свою эффективность, но и не потерять доверие общества и бизнес-сообщества. Это представляет не меньшую угрозу, чем, например, поставки оружия и его компонентов в Россию. Ведь от доверия в значительной степени зависит политика санкций и ее конечная цель - прекращение российской агрессии против Украины. Прозрачность и законность являются краеугольными камнями сопротивления цивилизованного мира диктаторским режимам", - резюмирует Ростислав Кравец.