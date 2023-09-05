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Армения впервые с начала российского вторжения предоставила Украине помощь, - СМИ

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Армения впервые с начала российского вторжения предоставила Украине помощь, - СМИ
Впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Пока неизвестно, какую именно помощь получит Украина.

По словам собеседников издания, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не является ни союзником России, ни союзником Украины в этой войне.

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    ОГО!

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